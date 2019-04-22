Мослекторий расскажет, кто внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне

Фото из личного архива Алексея Исаева

6 мая в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция на тему – "СССР и союзники по антигитлеровской коалиции: боевое товарищество и помощь по ленд-лизу".

Не утихают споры о том, кто же внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне и какова роль каждой из стран-союзниц в достижении этой победы? К чему стремились лидеры Большой тройки и насколько честным и открытым было это партнерство? Остановила ли операцию "Цитадель" под Курском летом 1943 года высадка на Сицилии? Имело ли место решение Сталина спасти союзников от разгрома в Арденнах в январе 45-го? Каковы были реально критичные позиции поставок по ленд-лизу? На эти и другие вопросы ответит военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

Прямую трансляцию смотрите 6 мая в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.