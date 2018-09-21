Мослекторий покажет, когда клонируют человека

Фото: из личного архива Александра Панчина/

8 октября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий" по теме – "Игра в Бога. Перешла ли наука границу". Речь пойдет о последних достижениях в сфере современных биотехнологий. Можно ли устранить генетические дефекты и усовершенствовать организм человека? Как спасти вымирающие виды и воскресить вымершие? Зачем и как изменить генетический код и алфавит ДНК? Зачем нужно клонирование животных и когда клонируют человека? Об этом и многом другом расскажет Александр Панчин, кандидат биологических наук, лауреат премии "Просветитель" за книгу "Сумма биотехнологии", старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН.

Смотрите 8 октября в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.