Более десяти зданий в Москве могут стать памятниками истории и культуры

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Более десяти исторических зданий Москвы включат в единый государственный реестр объектов культурного наследия России, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия. Ведомство сейчас готовит необходимые документы.

"После включения в реестр здания станут объектами культурного наследия регионального значения. Для каждого памятника будут определены предмет охраны и границы охранной территории. Это действительно уникальные здания, которые должны стоять под государственной охраной", – сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Статус памятника получит ансамбль городской усадьбы Н.А. Алексеева. Здание построили в 1882–1886 годах в Леонтьевском переулке по проекту архитектора Д.Н. Чичагова. Созданный им комплекс городской усадьбы – пример аналогичных построек последней четверти XIX века.

В реестр также войдут доходный дом, построенный архитектором Г.А. Гельрихом в 1909 году, доходные дома Болдыревых на Яузском бульваре и Плещеевых в Гусятникове переулке и другие.

По всей Москве сегодня более восьми тысяч объектов культурного наследия разного значения. Это дворцы, церкви, станции метро, скульптуры и даже могилы известных людей. Все они входят в специальный реестр Мосгорнаследия.