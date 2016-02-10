Зимняя акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве 12 февраля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В пятницу, 12 февраля, в Москве пройдет международная зимняя акция "На работу на велосипеде". Организаторы обещают побаловать велосипедистов, решившихся поехать зимой на велосипеде, бесплатными сюрпризами – чаем и десертом. Их также ждут скидки на кофе, стильная стрижка и техобслуживание двухколесного "друга".

К вечеру среды для участия в акции зарегистрировались более 6800 человек со всего мира. Из них в российской столице – более 180 человек (восьмое место), в Санкт-Петербурге – более 230 (шестое место). Больше других оставить свои автомобили в гаражах и поехать на работу на велосипеде захотели жители Загреба (Хорватия) – более 650 человек. В прошлом году к акции присоединились более десяти тысяч человек.

Желающие примкнуть к рядам зимних велосипедистов из разных стран могут заполнить анкету на сайте акции.

В России акция "На работу на велосипеде" проводится с сентября 2014 года проектом Let's bike it. На двух колесах россияне организованно ездят на работу не только 12 февраля. С этого года для проведения акции Министерство транспорта закрепило две даты – предпоследнюю пятницу мая (в 2016 году выпадает на 20 мая) и 22 сентября.

В рамках акции 12 февраля впервые пройдет еще и заезд "В школу на велосипеде зимой". Правда, по словам организаторов, заявок от московских школ пока что не поступало.

В этом году в Москве уже проходил зимний велопарад – 9 января. В нем участвовали более трех тысяч человек. Они проехали на велосипедах по центральным улицам столицы, преодолев 14 километров.