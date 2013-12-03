Город без ограничений: куда пойти инвалидам в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

3 декабря во всем мире отмечается День инвалида. В Москве проживают 1,2 миллиона людей с ограниченными возможностями, однако на улицах столицы они появляются нечасто. Причина не столько в инфраструктуре города, сколько в недостатке информации и желании самих инвалидов жить активной, деятельной жизнью.

Участники и руководители организаций, работающих с маломобильными гражданами, благотворители и волонтеры в один голос утверждают, что для нормальной жизни в большом городе важен только правильный настрой, а учебные заведения, работу и хобби найти не проблема.

М24.ru публикует список московских клубов и организаций, в которых людям с инвалидностью будет комфортно учиться, общаться и работать.

Фото: vse-ravno.net

Учиться, учиться и учиться!

Почти все дети с ограниченными возможностями могут получить среднее образование. Маломобильные школьники чаще всего находятся на домашнем обучении: преподаватели объясняют им уроки и задают домашнее задание, так же, как другим ученикам, но при этом дети не видят своих сверстников и не могут с ними общаться.

Руководитель проектов по образованию общественной организации инвалидов "Перспектива" Юлия Симонова утверждает, что сейчас многие столичные школы практикуют инклюзивное образование. По словам Юлии, в Москве более двухсот таких учебных заведений. Дольше всех с детьми-инвалидами работает школа № 518, учителя которой ориентируются не только на собственный опыт, но и на работу зарубежных коллег.

"Путь ребенка с инвалидностью не должен отличаться от пути ребенка без инвалидности. Мы готовим школы к тому, что к ним придут учиться такие дети. Мы проводим "Уроки доброты", создали национальную коалицию "Образование для всех", - рассказала Симонова.

Одним из главных барьеров в инклюзивном образовании является банальный страх родителей и педагогов. Первые заботятся о том, чтобы ребенку не было тяжело среди здоровых сверстников, вторые, если у них не было опыта работы с маломобильными учениками, беспокоятся, что просто не справятся и не найдут верного подхода.

Фото: ИТАР-ТАСС

Возможно, этого боялись и преподаватели Центра образования Рачевского, в котором не так давно появилась ученица-колясочник. Юлия Симонова рассказала, что на инклюзивном образовании настояла мама ребенка и оказалась права: девочка быстро влилась в коллектив и нашла друзей. Учителя, по словам Юлии, заметили, что и здоровые дети с появлением новой одноклассницы стали меняться в лучшую сторону. Сверстники помогают девочке преодолевать лишние ступеньки и подъемы как в прямом, так и в переносном смысле.

С особенно тяжелыми детьми, которые почти не выходят из дома, готов работать фонд "Детские Домики", одним из направлений которого является обучение детей на дому. Фонд не старается дать общие знания, которые подопечный может получить от приходящих школьных учителей. Волонтеры работают с учетом способностей своих учеников и развивают те навыки, к которым ребенок больше всего тянется. Девиз этого направления - индивидуальный подход к образованию. Директор московского отделения фонда Светлана Розанова утверждает, что главное условие участия в программе - это открытость родителей и ребенка и, опять же, желание учиться.

"В первый же месяц мы убрали критерий материального обеспечения. Однако и в этих условиях не все семьи готовы к участию в наших программах, не все семьи готовы признаться, что их ребенок не совсем обыкновенный, - рассказывает Светлана. – Обычно нам приходится искать наших подопечных, однако главные клиенты – это те, кто приходит к нам самостоятельно, кто открыт и готов работать".

Первым частником новой программы стал пятнадцатилетний житель города Щелково с тяжелой формой ДЦП, который, несмотря на недуг, стал отличником и сейчас самостоятельно программирует сайты.

Волонтерам программы от фонда "Детские Домики" запрещено работать руками, показывая своему подопечному, как и что нужно сделать. "Учитель" может только объяснять школьнику алгоритм работы, а все действия ребенок выполняет сам. Так дети быстрее запоминают всю специфику работы с компьютерами. Кстати, фонд готов предоставить и специальную технику: компьютеры, принтеры, пакеты необходимых программ.

Что касается высшего образования, то и оно не является роскошью для людей с ограниченными возможностями. Многие университеты готовы предоставить заочные или дистанционные курсы, а Московский государственный гуманитарно-экономический институт (МГГЭИ) приспособлен для обучения маломобильных студентов очно.

Каждому по потребностям

Найти себя на рынке труда людям с инвалидностью так же возможно, как и получить образование. По словам сотрудницы РООИ "Перспектива" Юлии Аверьяновой, людей с ограниченными возможностями готовы взять на работу даже крупные российские и международные компании.

"Мы стараемся трудоустроить всех наших соискателей на открытом рынке труда в те же компании, куда может устроиться и человек без инвалидности", - заверила она.

Фото: http://perspektiva-inva.ru/

Волонтеры проводят экскурсии и тренинги в известных организациях, развенчивая мифы об инвалидности. Также у "Перспективы" есть свой конкурс для выпускников с ограниченными возможностями "Путь к карьере". Цель конкурса – научить молодых людей правильно презентовать себя на собеседовании.

На сайте организации размещен целый список вакансий, среди которых контент-менеджер (работа на дому), менеджер по сопровождению, специалист визового центра, страховой агент, программист, преподаватель компьютерного курса и многие другие.

Кстати, на круглом столе, посвященном вопросам социализации людей с ограниченными возможностями, представитель Центра современного искусства "Гараж" Евгения Михина заявила, что центр рассматривает вопрос о сотрудничестве с "Перспективой", в том числе и в вопросах трудоустройства.

Делу время, потехе час

Пока же "Гараж" ведет курсы по истории архитектуры, музыки и искусствоведению, которые посещает большое количество людей с ограниченными возможностями. В своей подвижнической деятельности центр не одинок. В крупных столичных музеях несложно заказать специальные экскурсии для людей с различными группами инвалидности, а билеты в театры для маломобильных граждан продаются с большими скидками либо вовсе отдаются бесплатно, стоит только заранее позвонить.

Руководитель движения "Сильные активные молодые инвалиды" (САМИ) Виктор Сергеев ("Счастливый") утверждает, что в Москве есть масса мест, куда могут прийти люди с ограниченными возможностями, начиная от кружков рисования и бисероплетения и заканчивая спортивными танцами на колясках и тяжелой атлетикой.

В каждом районе столицы есть центры социального обслуживания, где проходят занятия и встречи для инвалидов. Широкий круг разнообразных секций предоставляет Центр досуга и творчества молодежи "Россия", в их списке даже "жестовая песня" - уникальный жанр в культуре глухих и слабослышащих. У "России", по словам Виктора, есть одно важное преимущество – здесь отдыхают и общаются как люди с инвалидностью, так и здоровая молодежь.

Фото: ИТАР-ТАСС

Не закрыт для активных инвалидов и спорт: танцам можно научиться, присоединившись к Московской федерации спортивных танцев на колясках. Техникой игры в спортивный бильярд, армреслингу, а также просто потренироваться на специализированных спортивных тренажерах можно в той же "России". Инвалиды в Москве могут научится стрельбе из лука, верховой езде, фехтованию на колясках, стоит только поискать интересующий клуб в списке московских спортивных организаций.

"Если желание есть, но присутствует несколько ступенек, то это не страшно. Очень важно, чтобы была психологическая подготовка в семье, чтобы человек не боялся этих трех ступенек", - поделился Сергеев.

Как добраться?

В июне в столице в рамках программы социальной интеграции и формирования безбарьерной среды для людей с инвалидностью стартовал проект "Город без барьеров", целью которого стала разработка маршрутов для маломобильных групп граждан. В работе над проектом принимают участие инвалиды, а результаты будут переданы прдставителям власти, которые займутся установкой пандусов.

В городе появляются все новые виды транспорта, которые приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Одним из них стал "приседающий троллейбус". Подъезжая к остановке, водитель нажимает кнопку, и салон опускается на 14 см при расстоянии от земли до пола в 30 см. Это делает посадку более удобной для маломобильных групп граждан.

Фото: ИТАР-ТАСС

Оборудование для людей с ограниченными возможностями появится и на станциях метро. Подъемники уже работают на открывшихся "Алма-Атинской", "Новокосино", "Шипиловской", "Братеево", "Зябликово" и "Пятницком шоссе". Лифтами оборудованы станции "Славянский Бульвар", "Кунцевская", "Строгино", "Митино", участок "Старокачаловская улица" – "Бунинская аллея" и станция "Маяковская".

Полностью адаптировать Москву для нужд маломобильных граждан власти города планируют к 2016 году. Правительство отвечает за адаптацию городской среды только государственных учреждений – это около 50 тысяч зданий и сооружений. При этом власти работают и с коммерческими организациями. В прошлом году 1800 зданий, в том числе аптек, салонов красоты и магазинов, были приспособлены для нужд инвалидов.

Раиса Ханукаева