Судовладельцы Москвы требуют компенсировать им 150 млн рублей

ИТАР-ТАСС

Московские судовладельцы собираются взыскать с государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Гормост" компенсацию в 150 миллионов рублей. По мнению бизнесменов, госучреждение нанесло им ущерб, так как фактически не позволяло пользоваться причалами на протяжении 2011 года.

Некоммерческому партнерству туроператоров и судовладельцев по развитию судоходства и туризма и ООО "Цезарь Трэвел" уже удалось выиграть несколько исков к "Гормосту" при поддержке московского УФАС. Как пишет газета "Известия", 22 июля апелляционный суд Москвы подтвердил претензии ФАС к "Гормосту". Таким образом, жалобы судовладельцев были признаны обоснованными.

В документах ФАС говорится, что "Гормост" предоставил одной из компаний, владеющих теплоходами, более выгодные условия, чем остальным участникам рынка. А именно, для фирмы Concord-Catering, в отличие от многих других, не были установлены ограничения по времени и оплате.

По словам председателя Некоммерческого партнерства туроператоров и судовладельцев по развитию судоходства и туризма Александра Землянского, большинство судовладельцы вообще не могли пользоваться причалами в 2011 году. Как считает Александр Землянский, "Гормост" сделал все возможное, чтобы суда не могли пришвартоваться у причалов. Из-за сложившейся ситуации хозяева судов были вынуждены искать причалы в Московской области. Из-за этого они понесли немалые убытки, которые теперь намерены взыскать с чиновников. Потери Землянский оценивает в 120-150 миллионов рублей. По его словам, "Гормост" и сейчас продолжает вести прежнюю политику.

Руководитель пресс-службы департамента ЖКХ (в ведении которого находится "Гормост") Марина Орлова сомневается в обоснованности претензий судовладельцев. По ее информации, некоторые бизнесмены сознательно не соблюдают Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. В частности, они годами уклоняются от соблюдения правил техники безопасности и не платят за пользование причалами.

По словам Марины Орловой, причалы изначально строились под нужды внутренних городских перевозок, они рассчитаны на судна определенных размеров и водоизмещения. Но многие компании используют для прогулок по Москве-реке переделанные большие грузовые суда, габариты которых значительно больше установленных, иногда более чем в 10 раз. Они легко могут разрушить причал, заявляет пресс-секретарь департамента ЖКХ.

"Гормост", получив задание устранить эти нарушения, уже выиграл четыре суда. Но как пишут "Известия", судовладельцы, получив судебное предписание отойти от причала, выполняют его лишь на время. А когда приставы фиксируют исполнение решения суда, спокойно возвращают его на прежнее место.