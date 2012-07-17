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Политика

17 июля 2012, 14:32

В Москве появятся 200 дебаркадеров с гостиницами и ресторанами

Москва-река Москомстройинвест дебаркадеры власть строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

Новые дебаркадеры начали появляться на Москве-реке. До конца года должны построить три сооружения, а в 2013 году - еще 15. Об этом «Известиям» рассказали в Москомстройинвесте.

Схема размещения водных объектов уже проходит согласования. В ближайшее время ее должны утвердить.

«Акваторию разобьют на зоны. При этом будут учитывать культурно-исторические ограничения, природоохранные и технические вопросы, например, возможность прокладки необходимых коммуникаций», - пояснили в ведомстве.

Всего до 2018 года планируют установить 200 объектов на воде. В некоторых из них разместят гостиницы.

Первый дебаркадер 2012 года уже возводится на Космодамианской набережной. Его готовят к продаже под ресторан, развлекательный клуб или офис. Общая площадь застройки - 950 квадратных метров. Цена объекта составляет 30 миллионов рублей.

В следующем году город выделит еще 15 мест для развлекательных кораблей.

Напомним, в 2006-2008 годах экс-мэр Москвы Юрий Лужков требовал полностью очистить от дебаркадеров столичную воду.

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