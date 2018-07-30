Москва онлайн покажет балет "Дон Кихот" в "Новой опере"

Фото: /Алексей Панков
2 августа смотрите прямую трансляцию легендарного балета "Дон Кихот", который пройдет на сцене театра "Новая опера" в рамках фестиваля "Лето балета".
Ежегодный летний фестиваль Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева в этом году открывается в столице 1 августа. На протяжении месяца на сцене театра "Новая опера" можно будет увидеть знаковые постановки труппы: "Жизель", "Щелкунчик", "Спартак" и "Коппелия". Постановки будут представлены совместно с оркестром театра "Новая опера". Дирижеры – заслуженный артист России Евгений Самойлов, Валерий Крицков и Дмитрий Волосников.
По словам художественного руководителя театра Наталии Касаткиной, летний фестиваль – время дебютов для молодых артистов театра, и в эту пору даже постоянную "балетную" публику ожидают новые открытия. По традиции летние фестивальные спектакли посещает очень много гостей из разных городов и стран, поэтому театр стремится максимально полно представить свой репертуар и солистов.
Балет "Дон Кихот" в трех действиях.
- Музыка Людвига Минкуса.
- Хореография Мариуса Петипа, Александра Горского, Наталии Касаткиной и Владимира Василёва.
- Художник – Елизавета Дворкина.
- Оркестр Московского театра "Новая Опера" им. Е.В.Колобова.
- Дирижер – Валерий Крицков
Действующие лица:
- Дон Кихот Ламанчский – Александр Пушкарев
- Санчо Панса – Ярослав Гиоргадзе
- Антонида, племянница Дон Кихота – Олеся Комарова
- Каppаско, бакалавp – Павел Кирюхин
- Лоренцо – Заслуженный артист России Сергей Белорыбкин
- Жена Лоренцо – Галина Лапина
- Китри – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Наталья Огнева
- Базиль, циpюльник – Артем Хорошилов
- Гамаш, знатный двоpянин – заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Николай Чевычелов
- Уличная танцовщица – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Марина Ржанникова
- Мерседес – Ирина Довидовская
- Эспадо – Андрей Больбот
- Пиккилия и Жуанитта, подpуги Китpи – Анна Лаврёнова, Евгения Евграшина
- Повелительница дриад – Виктория Горбачева
- Амур – лауреат международных конкурсов Галина Гармаш
- Джига – Мария Афиногенова, Артём Петров, Виталий Елагин, лауреат международного конкурса Владислав Дубенко
- Цыганский танец – Светлана Лопрева, Игорь Цыганков
- Герцог – Чарльз Гогва
- Герцогиня – Елена Куприянова
- Болеро – Ирина Довидовская, Андрей Больбот
- Ваpиации в Гpан-па – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Марина Ржанникова, Екатерина Хапова
- Фанданго, придворные, тореадоры, сегидилья, сон: артисты театра
Смотрите 2 августа трансляцию в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.