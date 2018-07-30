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Культура

30 июля, 16:51

Москва онлайн покажет балет "Дон Кихот" в "Новой опере"

Москва онлайн театр спектакль

Фото: /Алексей Панков

2 августа смотрите прямую трансляцию легендарного балета "Дон Кихот", который пройдет на сцене театра "Новая опера" в рамках фестиваля "Лето балета".

Ежегодный летний фестиваль Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева в этом году открывается в столице 1 августа. На протяжении месяца на сцене театра "Новая опера" можно будет увидеть знаковые постановки труппы: "Жизель", "Щелкунчик", "Спартак" и "Коппелия". Постановки будут представлены совместно с оркестром театра "Новая опера". Дирижеры – заслуженный артист России Евгений Самойлов, Валерий Крицков и Дмитрий Волосников.

По словам художественного руководителя театра Наталии Касаткиной, летний фестиваль – время дебютов для молодых артистов театра, и в эту пору даже постоянную "балетную" публику ожидают новые открытия. По традиции летние фестивальные спектакли посещает очень много гостей из разных городов и стран, поэтому театр стремится максимально полно представить свой репертуар и солистов.

Балет "Дон Кихот" в трех действиях.

  • Музыка Людвига Минкуса.
  • Хореография Мариуса Петипа, Александра Горского, Наталии Касаткиной и Владимира Василёва.
  • Художник – Елизавета Дворкина.
  • Оркестр Московского театра "Новая Опера" им. Е.В.Колобова.
  • Дирижер – Валерий Крицков

Действующие лица:
  • Дон Кихот Ламанчский – Александр Пушкарев
  • Санчо Панса – Ярослав Гиоргадзе
  • Антонида, племянница Дон Кихота – Олеся Комарова
  • Каppаско, бакалавp – Павел Кирюхин
  • Лоренцо – Заслуженный артист России Сергей Белорыбкин
  • Жена Лоренцо – Галина Лапина
  • Китри – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Наталья Огнева
  • Базиль, циpюльник – Артем Хорошилов
  • Гамаш, знатный двоpянин – заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Николай Чевычелов
  • Уличная танцовщица – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Марина Ржанникова
  • Мерседес – Ирина Довидовская
  • Эспадо – Андрей Больбот
  • Пиккилия и Жуанитта, подpуги Китpи – Анна Лаврёнова, Евгения Евграшина
  • Повелительница дриад – Виктория Горбачева
  • Амур – лауреат международных конкурсов Галина Гармаш
  • Джига – Мария Афиногенова, Артём Петров, Виталий Елагин, лауреат международного конкурса Владислав Дубенко
  • Цыганский танец – Светлана Лопрева, Игорь Цыганков
  • Герцог – Чарльз Гогва
  • Герцогиня – Елена Куприянова
  • Болеро – Ирина Довидовская, Андрей Больбот
  • Ваpиации в Гpан-па – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Марина Ржанникова, Екатерина Хапова
  • Фанданго, придворные, тореадоры, сегидилья, сон: артисты театра

Смотрите 2 августа трансляцию в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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