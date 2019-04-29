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Культура

29 апреля, 12:38

Москва онлайн покажет музыкальное шоу в честь открытия фонтанов на ВДНХ

Москва онлайн культура

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

30 апреля на ВДНХ состоится торжественное открытие отреставрированных фонтанов под праздничную увертюру ля мажор Дмитрия Шостаковича. Музыкальное произведение исполнит симфонический оркестр "Русская филармония". Музыканты расположатся на открытой сцене между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Произведение выбрано неслучайно. Дмитрий Шостакович написал его в 1954 году специально к открытию первого в стране светомузыкального фонтана "Каменный цветок".

Смотрите трансляцию 30 апреля в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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