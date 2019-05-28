Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, как прийти в профессию телеведущего

1 июня в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит Евгения Мирошкина, ведущая программы "Утро" на телеканале Москва 24. Тема встречи – "Как сменить сферу деятельности и прийти в профессию телеведущего, с чего начать?".

Слушатели узнают:



как чувствовать себя уверенно в кадре;

в чем особенности утреннего графика;

что такое самомотивация и дисциплина;

как преодолеть рутину в работе;

в чем особенности работы в эфире в паре.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 1 июня в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.