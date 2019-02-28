Москва онлайн покажет финал соревнования по сноуборду Grand Prix de Russie

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

2 марта на Воробьевых горах соберутся сильнейшие сноубордисты России, США и Европы, в числе которых участники Олимпийских игр, победители чемпионатов мира, этапов Кубка мира и X-Games. Москва в шестой раз примет этап мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр Grand Prix de Russie. Смотрите прямую трансляцию финальных выступлений и церемонию награждения победителей.

Трансляция начнется 2 марта в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.