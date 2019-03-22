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Москва 24

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Культура

22 марта, 10:53

Москва 24 покажет цирковое представление с клоунами, акробатами и силачом

Москва онлайн культура

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

24 марта в рамках Московского культурного форума в "Манеже" пройдет яркое шоу для всей семьи "Цирк, цирк, цирк". Московский цирк на проспекте Вернадского представляет программу с участием жонглера, клоунского дуэта, акробатической пары и силача.

В этом году Московский культурный форум будет проходить с 22 по 25 марта. Детские представления в программе заявлены впервые. Взрослых гостей ждут мастер-классы, концерты, спектакли, творческие встречи, круглые столы и даже консультации по трудоустройству в учреждения культуры.

Смотрите трансляцию циркового шоу 24 марта в 10:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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