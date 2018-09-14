Москва онлайн покажет, как создается шоу для фестиваля "Круг света"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

22 сентября за сценой фестиваля "Круг света" специалисты в области аудиовизуального искусства раскроют секреты предстоящих шоу. Слушатели узнают, как создаются картины с использованием света, огня, лазеров и фейерверков, сколько людей работают над одним шоу и какая техника используется.

Московский международный фестиваль "Круг света" проводится ежегодно с 2013 года. Светодизайнеры и мастера аудиовизуального искусства со всего мира преображают архитектурный облик столицы. На культовых зданиях разворачиваются красочные масштабные видеопроекции, сказочные инсталляции озаряют улицы. Вход на все площадки фестиваля свободный. Также в рамках фестиваля проходят лекции и мастер-классы от светодизайнеров мирового уровня.

Смотрите 22 сентября в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.