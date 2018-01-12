Москва онлайн покажет закрытие фестиваля "Ледовая Москва" и фристайл по футболу

На Поклонной горе проходит традиционный III новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". В этом году Россия станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Поэтому и тема фестиваля – "Футбол пяти континентов"!

14 января – Старый Новый год и последний день фестиваля. Гостей ждет выступление иностранных артистов и футболистов фристайл-шоу Freestyle Sport. Коллектив является официальным представителем региональной общественной организации "Федерации футбольного фристайла". Ребята демонстрируют невероятные трюки совместно с танцевальной группой Brachos.

Представители из Туниса покажут национальный танец, а французские мимы с помощью жестов расскажут о самом романтичном городе мира – Париже.

На шоу приедет наш корреспондент Александр Лесных и пообщается с посетителями, а также с артистами из Ирана, Франции, Туниса, Англии и других стран.

Прямую трансляцию смотрите 14 января в 15:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.