Москва онлайн покажет жизнь первобытных людей (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

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17 февраля в павильоне "Книги" пройдет лекция антрополога Станислава Дробышевского "Истории из жизни древних людей".

Речь пойдет о тех стародавних временах, когда люди кочевали по необъятным просторам планеты, не бетонировали клумбы под небоскребами и не выращивали тропические пальмы в оранжереях. Они делали бусы из бивней мамонтов и рассказывали мифы о гусях, создавших сушу. Эти люди играли на прафлейтах из птичьих костей и охотились на пещерных медведей. Для них не существовало границ: они переплывали моря, продирались сквозь душные джунгли и пересекали ослепляющие пустыни. Их жизнь была сурова, но прекрасна. В их душах жила свобода. Они не умели читать и все помнили наизусть. А что знаем о их быте и нравах мы? Чья жизнь счастливее и интереснее? Поговорим о древних людях на лекции.

Трансляция начнется 17 февраля в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.