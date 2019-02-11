Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

11 февраля, 16:00

Москва онлайн покажет жизнь первобытных людей (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Москва онлайн общество

Фото: depositphotos/estebande

17 февраля в павильоне "Книги" пройдет лекция антрополога Станислава Дробышевского "Истории из жизни древних людей".

Речь пойдет о тех стародавних временах, когда люди кочевали по необъятным просторам планеты, не бетонировали клумбы под небоскребами и не выращивали тропические пальмы в оранжереях. Они делали бусы из бивней мамонтов и рассказывали мифы о гусях, создавших сушу. Эти люди играли на прафлейтах из птичьих костей и охотились на пещерных медведей. Для них не существовало границ: они переплывали моря, продирались сквозь душные джунгли и пересекали ослепляющие пустыни. Их жизнь была сурова, но прекрасна. В их душах жила свобода. Они не умели читать и все помнили наизусть. А что знаем о их быте и нравах мы? Чья жизнь счастливее и интереснее? Поговорим о древних людях на лекции.

Трансляция начнется 17 февраля в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать