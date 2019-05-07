Москва онлайн покажет, чем завершится дело футболистов Кокорина и Мамаева

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

8 мая Пресненский районный суд огласит приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наша съемочная группа будет следить за обстановкой у здания суда и ждать приговора в режиме реального времени. Прямой эфир в 14:00.

8 октября 2018 года футболисты стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они напали на водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука, а затем в кафе спровоцировали потасовку, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Смотрите трансляцию 8 мая в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.