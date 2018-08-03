Москва онлайн покажет, стоит ли приобретать криптовалюту простым людям

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7 августа в рамках проекта "Университет, открытый городу: Вышка на ВДНХ" состоится первая лекция из цикла "Экономика для жизни". Тема встречи – "Криптовалюта и экономика".

Речь пойдет о блокчейнах, крипторынках и их эволюции. Профессор Дмитрий Левандо расскажет, какая из существующих экономических теорий годится для описания работы новых рынков, какую ценность представляет криптовалюта и можно ли ей доверять как платежному и инвестиционному инструменту.

Слушатели смогут понять, нужны ли новые деньги простым людям и государству, почему одни криптоволюты популярны, а другие нет.

Дмитрий Левандо – PhD (доктор философии), доцент департамента теоретической экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

Смотрите 7 августа трансляцию в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.