Москва онлайн покажет, что происходит с мозгом, когда мы скучаем

4 июля в Еврейском музее и центре толерантности состоится лекция по психологии, посвященная феноменальной способности человека скучать.

Индустрия развлечений не стоит на месте: фестивали, квесты, путешествия, экскурсии, спортивные соревнования и многое другое. Проводить время можно бесплатно, можно – за деньги, можно – с пользой для тела, ума, души или желудка. Но несмотря на все это, сегодня скука по-прежнему присутствует в жизни человека и изнуряет его даже больше, чем делала это с нашими предками в девятнадцатом веке.

Связано ли это с пресыщением, о котором говорят критики культуры потребления? Или скука – вечный вызов человеческой природе, как писали о ней философы-экзистенциалисты? Опасна ли скука? Что происходит с нашим мозгом, когда мы испытываем скуку? Эти и другие вопросы обсудят участники:



Александр Павлов – кандидат юридических наук, руководитель сектора социальной философии Института философии РАН, доцент Школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ;

Владимир Мартынов – историк и теоретик музыки, композитор, автор музыки для кино и театра, автор курса лекций "Музыкальная антропология" в МГУ имени Ломоносова;

Александр Шейн – российский продюсер, кинорежиссер, сценарист и актер;

Светлана Штукарева – руководитель Высшей школы логотерапии Московского института психоанализа, председатель координационного совета Профессиональной гильдии психологов.