Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

03 июля 2018, 13:23

Москва онлайн покажет, что происходит с мозгом, когда мы скучаем

Москва онлайн психология образование

4 июля в Еврейском музее и центре толерантности состоится лекция по психологии, посвященная феноменальной способности человека скучать.

Индустрия развлечений не стоит на месте: фестивали, квесты, путешествия, экскурсии, спортивные соревнования и многое другое. Проводить время можно бесплатно, можно – за деньги, можно – с пользой для тела, ума, души или желудка. Но несмотря на все это, сегодня скука по-прежнему присутствует в жизни человека и изнуряет его даже больше, чем делала это с нашими предками в девятнадцатом веке.

Связано ли это с пресыщением, о котором говорят критики культуры потребления? Или скука – вечный вызов человеческой природе, как писали о ней философы-экзистенциалисты? Опасна ли скука? Что происходит с нашим мозгом, когда мы испытываем скуку? Эти и другие вопросы обсудят участники:

  • Александр Павлов – кандидат юридических наук, руководитель сектора социальной философии Института философии РАН, доцент Школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ;
  • Владимир Мартынов – историк и теоретик музыки, композитор, автор музыки для кино и театра, автор курса лекций "Музыкальная антропология" в МГУ имени Ломоносова;
  • Александр Шейн – российский продюсер, кинорежиссер, сценарист и актер;
  • Светлана Штукарева – руководитель Высшей школы логотерапии Московского института психоанализа, председатель координационного совета Профессиональной гильдии психологов.

Смотрите 4 июля трансляцию дискуссии в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать