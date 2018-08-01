Москва онлайн покажет, в чем особенности кукольного театра теней Ваянг-Кулит

3 августа в парке "Красная Пресня" начинается праздничная программа фестиваля Индонезии. Гостей ждут мастер-классы, конкурсы, показ мод, дегустация национальной кухни, свадебная церемония и многое другое.

Читатели портала Москва 24 могут, не покидая дома, посетить семинар "Волшебный мир театра теней Ваянг-Кулит".

Ваянг-Кулит – древнее искусство театрального представления, широко распространенное на островах Ява и Бали. Персонажи Ваянга – злые духи, демоны, благородные принцы и короли. Добро вступает в неравную борьбу со злом, и это действие сопровождается игрой традиционного оркестра гамелан, который заставляет слушателей домысливать и дорисовать эпические сцены.

Спектакль "Падение короля Баки" является одним из эпизодов эпоса Махабхарата. Речь пойдет о противостоянии двух больших семей, о конфликте между Пандавами и Куравами. Мать Пандавов Дэви Кунтии и ее пять сыновей были вынуждены двенадцать лет скитаться в лесах в результате заговора, организованного Куравами. В ходе странствий Пандавы попадают в деревню Гири Лиман, где местные жители вынуждены терпеть правление короля-людоеда. Раз в неделю люди выбирают односельчанина на съедение королю. Однажды кровавому тирану бросает вызов смелое семейство Пандавов. Чем закончится история? Смотрите – узнаете.

Сам спектакль можно увидеть в парке "Красная Пресня" с 3 по 5 августа.

Смотрите 3 августа трансляцию в 18:15 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.