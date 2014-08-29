Рекламу на башни Москва-Сити закрепили с помощью скотча

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Рекламные конструкции на фасады башен Москва-Сити закрепили с помощью скотча. Такое необычное решение нашли сотрудники рекламно-производственной компании "Запретная зона".

Как рассказали представители компании, этим летом завершился комплекс мероприятий по монтажу достаточно массивных световых коробов на стеклянный фасад МФК "Город столиц" Москва-сити. Обычный крепеж в данном случае не подходит, поэтому решено было использовать скотч, предназначенный для эксплуатации при низких и высоких температурах.

Подобные методы крепления еще никто не реализовывал. Поэтому компания разработали проект, который прошел две экспертизы независимых специализированных организаций, и провела испытания с тройной нагрузкой. Только после этого начался монтаж световых коробов. Затем в течение года специалисты контролировали состояние сцепляющего слоя. "Может кто-то до нас и использовал скотч для в уличных условиях, но мы этого не знаем, – сообщили представители "Запретной зоны", – а потому испытываем большое удовлетворение".

Монтаж лайтбоксов в "Москва-Сити" – не единственный необычный заказ "Запретной зоны", работникам которой часто приходится решать сложные технические и организационные задачи. К примеру, весной 2014 года завершился длившийся 18 месяцев проект. Компания спроектировала, изготовила и смонтировала 100 объектов "Ростелекома" в населенных пунктах, в которые можно было попасть только зимой. Единственным путем в эти поселки Республик Коми и Карелия, Архангельской и Мурманской областей были зимники – автомобильные дороги, эксплуатация которых возможна лишь при минусовой температуре.

Впрочем, заказы компании приводили ее сотрудников не только на север, но и на горные и южные курорты. Так в конце января и в начале февраля им пришлось побывать в предолимпийском Сочи, чтобы экстренно смонтировать рекламно-информационные конструкции для отелей на отметке 960 метров. Также рекламу разместили на торговом центре и центральной площади курорта "Горная карусель", который расположен на отметке 560 метров над уровнем моря. А в мае и июне в достаточно сложных финансовых и организационных условиях уже российского Крыма компания оформила аэропорт Симферополя новыми конструкциями.