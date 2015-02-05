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5 февраля, 19:14

Для "Москва-Сити" разработают интерактивную карту

Москва-Сити проекты связь навигация интерактивная карта

Фото: M24.ru

Интерактивную карту инфраструктуры разработают для "Москва-Сити". Уже весной она появится на сайте управляющей компании, сообщает пресс-служба "Сити".

При помощи карты, каждый желающий сможет узнать, где находится кафе, банк или фитнес-клуб. Поиск будет проходить по уровню расположения (наземный или подземный), локации (название башни), категориям мест и брендам. Разработкой карты займется архитектурно-дизайнерское бюро "Сити".

"Для нас было важно рассказать обо всем, что есть в "Сити", ведь порой работая в какой-то башне, человек даже не догадывается, что есть в соседней," - отметила директор по развитию управляющей компании Татьяна Вольцингер.

Несмотря на то, что строительные работы в "Сити" завершатся к 2018 году, сейчас там находится около 500 различных объектов.

Фото: пресс-служба "Сити"

Напомним, до конца этого года в "Москва-Сити" будут внедрены первые элементы единой системы навигации. Кроме того, там появится автоматизированная система контрольно-пропускных пунктов.

"Для повышения комфорта пребывания в "Москва-Сити" разрабатывается единая система навигации. Здесь запланировано внедрение интерактивных карт и традиционные навигационные стелы и указатели. В настоящее время проект навигации в деловом центре согласовывается в Комитете по архитектуре и градостроительству", - рассказали в пресс-службе центра.

Представитель компании также отметил, что скорость внедрения этих элементов зависит от оперативности согласования и решения комитета. "По нашим прогнозам, навигационные элементы должны быть внедрены до конца 2015 года, а все работы по навигации будут завершены к 2018 году", - заключили в пресс-службе.

Как идет строительство ММДЦ "Москва-Сити"

Вопрос автоматизации контрольно-пропускных пунктов в "Москва-Сити" тесно связан с транспортной схемой организации дорожного движения на территории делового центра. Сроки внедрения автоматизированной системы пока не обозначены.

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"Как только эта схема будет утверждена городскими инстанциями, тогда управляющая компания ОАО "Сити" сможет приступить к работам по автоматизации КПП. Отметим, что автоматизация, в первую очередь, нацелена на решение вопросов безопасности ММДЦ "Москва-Сити", чтобы гостям, резидентам и сотрудникам было комфортно здесь находиться", - добавили в пресс-службе.

Как рассказал представитель компании, по завершении работ по автоматизации КПП с автомобиля, подъехавшего к шлагбауму, будет автоматически считываться номер, и он беспрепятственно сможет проехать на территорию "Сити" и припарковаться, к примеру, в ТРЦ "Афимолл Сити" или у нужного делового комплекса.

В настоящее время на территории "Москва-Сити" построено около 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Уже функционируют комплексы "Башня 2000", "Башня на набережной", "Евразия", "Запад" делового комплекса "Федерация", "Город Столиц" и "Меркурий". Открыты деловой комплекс "Империя" и бизнес-центр "Северная Башня", мост "Багратион", гостиница "Новотель" и торгово-развлекательный центр "Афимолл-Сити".

Сюжет: Строительство делового центра "Москва-Сити"

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