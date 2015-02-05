Для "Москва-Сити" разработают интерактивную карту

Фото: M24.ru

Интерактивную карту инфраструктуры разработают для "Москва-Сити". Уже весной она появится на сайте управляющей компании, сообщает пресс-служба "Сити".

При помощи карты, каждый желающий сможет узнать, где находится кафе, банк или фитнес-клуб. Поиск будет проходить по уровню расположения (наземный или подземный), локации (название башни), категориям мест и брендам. Разработкой карты займется архитектурно-дизайнерское бюро "Сити".

"Для нас было важно рассказать обо всем, что есть в "Сити", ведь порой работая в какой-то башне, человек даже не догадывается, что есть в соседней," - отметила директор по развитию управляющей компании Татьяна Вольцингер.

Несмотря на то, что строительные работы в "Сити" завершатся к 2018 году, сейчас там находится около 500 различных объектов.

Фото: пресс-служба "Сити"

Напомним, до конца этого года в "Москва-Сити" будут внедрены первые элементы единой системы навигации. Кроме того, там появится автоматизированная система контрольно-пропускных пунктов.

"Для повышения комфорта пребывания в "Москва-Сити" разрабатывается единая система навигации. Здесь запланировано внедрение интерактивных карт и традиционные навигационные стелы и указатели. В настоящее время проект навигации в деловом центре согласовывается в Комитете по архитектуре и градостроительству", - рассказали в пресс-службе центра.

Представитель компании также отметил, что скорость внедрения этих элементов зависит от оперативности согласования и решения комитета. "По нашим прогнозам, навигационные элементы должны быть внедрены до конца 2015 года, а все работы по навигации будут завершены к 2018 году", - заключили в пресс-службе.

Как идет строительство ММДЦ "Москва-Сити"

Вопрос автоматизации контрольно-пропускных пунктов в "Москва-Сити" тесно связан с транспортной схемой организации дорожного движения на территории делового центра. Сроки внедрения автоматизированной системы пока не обозначены.

"Как только эта схема будет утверждена городскими инстанциями, тогда управляющая компания ОАО "Сити" сможет приступить к работам по автоматизации КПП. Отметим, что автоматизация, в первую очередь, нацелена на решение вопросов безопасности ММДЦ "Москва-Сити", чтобы гостям, резидентам и сотрудникам было комфортно здесь находиться", - добавили в пресс-службе.

Как рассказал представитель компании, по завершении работ по автоматизации КПП с автомобиля, подъехавшего к шлагбауму, будет автоматически считываться номер, и он беспрепятственно сможет проехать на территорию "Сити" и припарковаться, к примеру, в ТРЦ "Афимолл Сити" или у нужного делового комплекса.

В настоящее время на территории "Москва-Сити" построено около 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Уже функционируют комплексы "Башня 2000", "Башня на набережной", "Евразия", "Запад" делового комплекса "Федерация", "Город Столиц" и "Меркурий". Открыты деловой комплекс "Империя" и бизнес-центр "Северная Башня", мост "Багратион", гостиница "Новотель" и торгово-развлекательный центр "Афимолл-Сити".