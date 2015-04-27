Форма поиска по сайту

Новости

27 апреля 2015, 19:33

Город

Как прошел "МедиаСубботник": квесты, мастер-классы, диджеи и пираты

На Патриарших прудах прошел "МедиаСубботник" в виде квеста

На Патриарших прудах Сетевое издание M24.ru и радиостанция "Moscow FM" при участии Vauxhall Center и Coca-Cola провели "МедиаСубботник" с диджеями, мастер-классами и разными активностями.

Субботник устроили в форме квеста: пока участники мели, им на телефон приходили задания. Например, посчитать количество оставленных горожанами замков.

Мы подготовили подборку самых ярких моментов из Instagram.

[html]

View original instagram or visit INK361
[/html]
В уборке приняли участие и "Зеленые команды" от Coca-Cola. Собравшему самый большой мешок мусора вручили коробку пончиков.

[html]

View original instagram or visit INK361
[/html]
Поесть пончики можно было и в перерывах между активностями. Благо хватило их всем.

[html]

View original instagram or visit INK361
[/html]
[html]
View original instagram or visit INK361
[/html]
Всех желающих научили готовить капкейки и мастерить огородное пугало.

[html]

View original instagram or visit INK361
[/html]
Кто-то попробовал себя в роли флориста и посетил мастер-класс молодых художниц: Вероники Наумкиной, Настасьи Чудаковой и Алены Зельиной.

[html]

View original instagram or visit INK361
[/html]
[html]
View original instagram or visit INK361
[/html]
Особым интересом у гостей "МедиаСубботника" пользовалась игра Angry Birds.

[html]

View original instagram or visit INK361
[/html]
...даже у молодоженов!

[html]

View original instagram or visit INK361
[/html]Пираты учили делать морские узлы. Никогда не знаешь, где пригодится!

[html]

View original instagram or visit INK361
[/html]
На аллеях Патриарших прудов можно было приобрести издания булгаковских времен, книги самого Михаила Афанасьевича, а также издания о нем и о Москве.

[html]

View original instagram or visit INK361
[/html]
Ну а за музыкальную часть субботника отвечали молодые столичные музыканты.

[html]

View original instagram or visit INK361
[/html]
[html]
View original instagram or visit INK361
[/html]
[html]
View original instagram or visit INK361
[/html]После такой мощной поддержки некоторые просто улетели.

[html]

View original instagram or visit INK361
[/html]
Грабли, лопаты, перчатки, мешки и инвентарь для "МедиаСубботника" с радостью предоставила сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен". Участие в "МедиаСубботнике" для "ЛМ" - это возможность объединить сотрудников-волонтеров из разных магазинов в полезном, "зеленом" социальном проекте.

Москва 24 субботники Moscow FM Москва Медиа майские праздники Сетевое издание m24.ru свежий воздух

