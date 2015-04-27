Как прошел "МедиаСубботник": квесты, мастер-классы, диджеи и пираты

На Патриарших прудах Сетевое издание M24.ru и радиостанция "Moscow FM" при участии Vauxhall Center и Coca-Cola провели "МедиаСубботник" с диджеями, мастер-классами и разными активностями.
Субботник устроили в форме квеста: пока участники мели, им на телефон приходили задания. Например, посчитать количество оставленных горожанами замков.
Мы подготовили подборку самых ярких моментов из Instagram.
В уборке приняли участие и "Зеленые команды" от Coca-Cola. Собравшему самый большой мешок мусора вручили коробку пончиков.
Поесть пончики можно было и в перерывах между активностями. Благо хватило их всем.
Всех желающих научили готовить капкейки и мастерить огородное пугало.
Кто-то попробовал себя в роли флориста и посетил мастер-класс молодых художниц: Вероники Наумкиной, Настасьи Чудаковой и Алены Зельиной.
Особым интересом у гостей "МедиаСубботника" пользовалась игра Angry Birds.
...даже у молодоженов!
На аллеях Патриарших прудов можно было приобрести издания булгаковских времен, книги самого Михаила Афанасьевича, а также издания о нем и о Москве.
Ну а за музыкальную часть субботника отвечали молодые столичные музыканты.
Грабли, лопаты, перчатки, мешки и инвентарь для "МедиаСубботника" с радостью предоставила сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен". Участие в "МедиаСубботнике" для "ЛМ" - это возможность объединить сотрудников-волонтеров из разных магазинов в полезном, "зеленом" социальном проекте.