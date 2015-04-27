Как прошел "МедиаСубботник": квесты, мастер-классы, диджеи и пираты

На Патриарших прудах прошел "МедиаСубботник" в виде квеста

На Патриарших прудах Сетевое издание M24.ru и радиостанция "Moscow FM" при участии Vauxhall Center и Coca-Cola провели "МедиаСубботник" с диджеями, мастер-классами и разными активностями.

Субботник устроили в форме квеста: пока участники мели, им на телефон приходили задания. Например, посчитать количество оставленных горожанами замков.

Мы подготовили подборку самых ярких моментов из Instagram.

[/html]В уборке приняли участие и "Зеленые команды" от Coca-Cola . Собравшему самый большой мешок мусора вручили коробку пончиков.

[/html]Поесть пончики можно было и в перерывах между активностями. Благо хватило их всем.

[/html][html][/html]Всех желающих научили готовить капкейки и мастерить огородное пугало.

[/html]Кто-то попробовал себя в роли флориста и посетил мастер-класс молодых художниц: Вероники Наумкиной, Настасьи Чудаковой и Алены Зельиной.

[/html][html][/html]Особым интересом у гостей "МедиаСубботника" пользовалась игра Angry Birds.

[/html]...даже у молодоженов!

[/html]Пираты учили делать морские узлы. Никогда не знаешь, где пригодится!

[/html]На аллеях Патриарших прудов можно было приобрести издания булгаковских времен, книги самого Михаила Афанасьевича, а также издания о нем и о Москве.

[/html]Ну а за музыкальную часть субботника отвечали молодые столичные музыканты.

[/html][html][/html][html][/html]После такой мощной поддержки некоторые просто улетели.

