"Москва 24" представляет новую программу "Максимальное приближение"

Фото: Москва 24

19 января телеканал "Москва 24" запускает новый проект "Максимальное приближение", в котором обитатели современной Москвы поделятся историями своего успеха.

Героями программы станут актеры, бизнесмены, музыканты и другие яркие личности. Они расскажут ведущему, где отдыхают, что едят, где работают и прячутся от внимания публики.

Первым перед зрителями "Максимального приближения" предстанет диджей Smash. Благодаря ему мы увидим, что представляет собой ночная жизнь Москвы, блеск самых дорогих московских клубов, а также узнаем о заведениях, которые годами скрываются от широкой публики.

"Максимальное приближение" - это объективный взгляд на жизнь мегаполиса глазами героев передачи.