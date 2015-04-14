Иван Ургант, Яна Чурикова и Федор Баландин дадут уроки журналистского мастерства

Федор Баландин и Вера Коцюба. Фото: М24.ru/Александр Авилов

18 апреля в Экспоцентре в рамках Московского международного салона образования будут проходить интересные встречи, мастер-классы и викторины.

В 11:00 в ток-шоу «Как стать чемпионом?» при поддержке Министерства спорта РФ примут участие звезды российского спорта Александр Легков, Елена Замолодчикова, Нина Мозер, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Денис Тихомиров и другие известные спортсмены и тренеры.

Спикеры расскажут о том, как вырастить чемпиона, из чего складывается победа, как понять, что у человека есть потенциал добиться феноменальных результатов, и многое другое.

В 13.00 начнется ток-шоу о тележурналистике "Гибкость ума должна стоять на твердых позициях". В мероприятии примут участие известные шоумены и звезды отечественной тележурналистики: Иван Ургант, Арина Шарапова, Екатерина Стриженова, Яна Чурикова и Федор Баландин.

В 15.00 состоится мастер-класс по технике уверенной речи. Журналисты телеканала "Москва 24" и преподаватели имиджевой лаборатории "Голос" Федор Баландин и Вера Коцюба научат молодых ораторов выступать перед большой аудиторией. Гостям расскажут о языке мимики и жестов.

В 16.00 начнется мастер-класс по фотожурналистике. О любительской и профессиональной фотографии расскажет доцент кафедры фотографии ИГУМО, член национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ), экс-руководитель отдела фотокорреспондентов РИА "Новости" Мария Ващук. От нее участники мероприятия узнают, как начать сотрудничество с редакцией и есть ли кризис в мире фотожурналистики.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.