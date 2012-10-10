Фермеры жалуются на отсутствие бесплатных мест на ярмарках

Столичные власти намерены приватизировать 11 рынков. Кунцевский, Лефортовский, Даниловсий и Велозаводский уже выставлены на аукцион. Подробнее о московской рыночной системе рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Намерюк

За последние полгода властям Москвы поступило около 40 жалоб о продаже мест на ярмарках выходного дня.

"Там даже речь не о перепродаже, а о том, что недобросовестные подрядчики пытаются взымать некие средства под разными предлогами с фермеров и с участников ярмарочной деятельности, что на самом деле пресекается", - уточнил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью "Москве 24".

По его словам, 5 из 40 обращений уже доведены до стадии возбуждения уголовного дела. "Я думаю, они закончатся конкретными мероприятиями в отношении тех, кто деньги вымогал", - добавил руководитель департамента.

Напомним, согласно законодательству, места на ярмарках выходного дня для продавцов являются бесплатными. Аренда этих мест оплачивается из городского бюджета.

По словам Алексея Немерюка, за последние полгода число ярмарок выходного дня в столице увеличилось с 80 до 143.

"И как показывает практика, для того чтобы действительно насытить рынок свежей фермерской продукцией, нам эту цифру еще нужно увеличивать. Другое дело, что не всегда получается подобрать нужную площадку. Но при этом и управы, и префектуры делают достаточно много для того, чтобы сеть ярмарок выходного дня постоянно расширялась", - добавил он.