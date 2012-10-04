Москвичи потратят на ЖКХ на 4,9% больше, чем в прошлом году

Фото: ИТАР-ТАСС

Суммарно по всем видам платежей ЖКХ москвичи заплатят на 4,9 процента больше, чем в 2011 году.

Об этом сообщил в "Большом интервью" телеканалу "Москва 24" заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

"Это цена всех повышений по всем видам регулируемых тарифов: тепло, вода, тарифы на передачу электрической энергии", - пояснил заммэра.

По его словам, повышение тарифов нередко зависит от тех показателей, на которые службы ЖКХ напрямую повлиять не могут. "Это прежде всего цена газа для тех, кто вырабатывает тепло и электрическую энергию, это одна из основных статей затрат", - объяснил Андрей Шаронов.

"Это стоимость электроэнергии, которую сейчас все, кроме граждан, покупают по нерегулируемой цене, которая складывается на свободном рынке электрической энергии", - продолжил он. "Это, в конце концов, заработные платы, потому что все эти компании имеют трехсторонние соглашения, и профсоюзы в этих организациях тоже отслеживают определенный рост оплаты труда", - заключил заместитель мэра.

Напомним, с недавних пор тарифы ЖКХ поднимаются в Москве два раза в год - 1 июля и 1 сентября.

Полную версию интервью смотрите здесь