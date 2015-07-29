В Московском зоопарке отмечают Международный день тигра

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

29 июля в Московском зоопарке отметят Международный день тигра, сообщает пресс-служба Центра "Амурский тигр", который является организатором мероприятия.

Для гостей праздника подготовили игры и квесты, конкурсы и увлекательные мастер-классы. Заранее зарегистрировавшись, гости смогут принять участие в экскурсии "По страницам Красной книги", где им расскажут о редких и исчезающих видах животных, обитающих в Московском зоопарке.

Напомним, в России обитает 95 процентов мировой популяции амурского тигра – самого крупного и единственного подвида тигра, освоившего жизнь в снегах.

Международный день тигра был установлен в 2010 году на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле и с тех пор отмечается ежегодно во всем мире. Основной целью проведения праздника является информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.