Московский зоопарк заговорил голосом Николая Дроздова

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Внутреннее радио Московского зоопарка обрело голос знаменитого зоолога Николая Дроздова, сообщает "Вечерняя Москва".

Известный телерадиоведущий и ученый-зоолог записал для посетителей зоопарка правила поведения на его территории. Объявления, озвученные Николаем Дроздовым также анонсируют публичные кормления и рассказывают об экспозициях и предстоящих мероприятиях.

Заговорит голосом зоолога и мобильное приложение зоопарка, которое будет доступно для скачивания осенью. Для него Дроздов записал целый аудиогид по зоопарку. Приложение дополнят интерактивной картой с возможностью создания маршрутов, информационным каталогом животных, расписанием экскурсий и лекций.

В начале июля в Московском зоопарке появился "юный Дроздов" – так называют пятилетнего мальчика Илью Петрова, которого учреждение недавно официально устроило на работу. Такое прозвище мальчик получил за богатые знания о жизни зверей и желание ими поделиться.

Илья будет рассказывать о животных посетителям. По словам директора зоопарка, мальчик рассказывает про игуану, слонов, леопардов, гепардов. Ему уже сшили форму и назначили зарплату.