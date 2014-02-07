В мире Московского зоопарка: булки с лезвиями и еноты-беглецы

12 февраля Московский зоопарк отметит 150-летие и поздравлять "именинника" будут весь год. Корреспондент M24.ru отправилась на зимнюю прогулку в главный зоосад страны, послушала истории от сотрудника Анны Качуровской, понаблюдала за животными и за людьми – кто-то приходит сюда общаться со слонами, а кто-то – покормить зверей булкой с лезвиями.

Вредная мишура и лев на снегу

На “Баррикадной” чуть не сбиваю с ног группу провинциальных школьников – тороплюсь в зоопарк. С неба льется “снежный ливень”, а очередь в кассы зоопарка тянется практически от метро: туристы, школьники, парочки, дети с родителями и еще раз школьники.

“Зимой животное можно увидеть намного ближе, чем летом. Многие звери перешли в теплые павильоны, сократилась дистанция, - рассказывает руководитель службы по внешним коммуникациям Анна Качуровская, - например, в слоновнике – там можно посмотреть на зверей и сверху, и сбоку”. Птицы зимой “перелетают” в Дом птиц: пернатых теперь не нужно искать в уличных вольерах. С пингвинами отдельная история – зимний аквариум устроен так, что посетители видят птиц и под водой.

Лев, гуляющий по сугробам, и верблюд на фоне снега выглядят сюрреалистично. Кстати, вольеры самих животных в зимнее время обновляются: зоопарк принимает елки от предпринимателей, не проданные в канун Нового года. Хвойные растения поднимают настроение многим зверям: от копытных до кошек тропиков. “Смотри, он елку ест!”, - слышу детский возглас, смотрю, и правда: животное повсюду таскает за собой зеленые ветки.

Далеко не каждая елка проходит кастинг: “Мы не принимаем елки, которые участвовали в праздновании Нового Года. Любая мишура, которая украшала елку и осталась незамеченной, может стать фатальной для наших питомцев”, - комментирует Анна.

Альфасамцовость и неадекватность

“Мы очень человеколюбивые и животнолюбивые”, - не устает повторять Анна. Люди, которым кажется, что раз в зоопарке животных демонстрируют публике, то выглядеть звери должны стильно и гламурно, ошибаются. Те, кто полагает, что "узники" страдают в неволе и их давно пора отпустить “домой”, заблуждаются еще больше.

“Как правило, все зоопарковские жители и родились в зоопарке. Невозможно взять наших белых медведей и отправить в естественную среду. Здесь мама их уже не учит бить лед и доставать рыбу”, - добавляет Анна.

Единственные, кто могут причинить настоящий вред зверям, - сами посетители. Начиная от ежедневных попыток подкормить питомцев ненужной едой и заканчивая невообразимыми историями о том, как в вольеры кидались угощения со спрятанными внутри лезвиями и безумцах, пытавшихся зарезать белого медведя.

“Я мечтаю поставить зеркала в обезьяннике, чтобы люди видели себя и понимали, почему обезьяны отворачиваются от них. Обезьяны не корчат такое количество рож как человек”, - говорит Анна. Если начать наблюдать за людьми, то можно забыть о том, что в зоопарке вообще есть животные.

“Часто у мужчин, которые, видимо, приходят подогретыми алкоголем, проявляется альфасамцовость, и они начинают прыгать напротив горилл. Им нужно какие-то свои инстинкты показать”, - добавляет Анна.

Администрация Зоопарка лояльна и к нарушителям, и к тем, кто прыгает напротив вольеров, желая привлечь внимание их обитателей: “Мы понимаем природу этого явления – людям хочется как-то взаимодействовать с животными. У нас мало совсем открытых площадок, где животные доступны для общения”. Для тех, кто не может удержаться о того, чтобы просунуть руку в клетку и дотронуться до зверя, существует детская часть зоопарка. По выходным туда выводят некоторых животных и ставят сено для кормления, также зверей можно обнимать и гладить.

Как перевозят жирафа и куда сбежал енот

Посетители зоопарка, как правило, видят одну его сторону, а вот историй, как животные сюда попали, и можно ли, например, привести туда найденного в центре Москвы тигра или слона – мы не знаем.

Будем разбираться. Ответ на второй вопрос простой – нет, зоопарк не принимает “бездомных” зверей. С найденными животными нужно идти в природоохранный департамент. Конечно, были случаи, когда сотрудники зоосада принимали медведей, привезенных арктическими исследователями. Но мы с вами не большие ученые, а такие истории – исключения, подтверждающие правила.

Возвращаемся к тому, откуда в Московском зоопарке появляются новые питомцы. Мировая система зоопарков, рассказывает Анна, примерно два раза в месяц обменивается животными, именно так зоопарк пополняется новыми питомцами. К примеру, 30 декабря в Москве поселились гиены. “Маленькие и очень симпатичные”, - добавляет Анна.

Но есть и звери, которые уже никогда не смогут покинуть родные пенаты. Один из них – любимец публики жираф Самсон. Он родился в северной столице 20 лет назад, и поэтому носит фамилию Ленинградов. Его, как и остальных жирафов, перевозили стоя. Этих зверей можно перевозить до определенного возраста: когда они уже достаточно большие для путешествий, но остаются небольшого роста для того, чтобы помещаться в специальную перевозку.

“Самсон считает себя частью мира людей”, – делится Анна. Жираф на самом деле очень любит тех, кто приходит к его вольеру и охотно берет угощения, что, к сожалению, ему вредит.

И, если Самсон уже не покинет Московский зоопарк, то некоторые животные пытаются это сделать самостоятельно. Осенью по ветке ушел енот – сбежал из вольера. Утром кипер его не нашел. “Потом он увидел, как енот стоит с другой стороны вольера и бешено стучится в стекло: просит немедленно вернуть его домой”, - смеется Анна.

Самые внимательные наверняка обращали внимание на табличку, в которой говорится, что приводить своих животных в Московский зоопарк нельзя. Это происходит не потому, что сотрудники переживают, что крохотная чихуахуа на поводке заинтересует посетителей больше, чем их собственные звери. “У нас очень строгий ветконтроль. Все животные находятся 24 часа в сутки под наблюдениями, в домашних животных мы не уверены. Мы не можем рисковать, у нас очень хорошая и дорогая коллекция”, - комментирует Анна.



В исключительных ситуациях домашние звери все-таки попадают на территорию. “Недавно у нас снимался фильм. Сюжет рассказывает про любовь кипера. По сюжету сотрудник живет в зоопарке и понимает язык зверей”, - рассказывает Анна. У главного героя есть маленькая собачка: “Мы потребовали от съемочной группы миллион документов, собака не могла приближаться ни к одному из вольеров. Когда предоставили все справки, то только тогда на полдня они вошли со своим маленьким песиком”, - добавляет Анна.

“Анна Каренина” и Московский Зоопарк

Зоопарк сближает людей. И речь сейчас не о влюбленных, которые делают счастливые селфи на фоне каждого животного. Мало кто знает, что герои “Анны Карениной” Китти и Левин познакомились, катаясь на коньках на том самом пруду, который находится у главного входа.

Кажется, у зоопарка есть тысячи историй, известные только работникам и самым пытливым посетителям. Так, самыми нелегким временем для зоопарка стали годы революций. “Зоопарк был учрежден императорским обществом, поэтому нам пришлось натерпеться в 1905 и 1917 году”, - рассказывает моя собеседница. Одной из главных потерь зоопарка в прошлом веке можно назвать пожар - сгорели практически все архивы с фотографиями, наблюдениями за животными и еще сотнями важных документов.



Понедельник – особенный день. Заведение закрыто для посетителей, и попасть туда можно только в том случае, если вы сотрудник Московского зоопарка или Николай Дроздов. “По понедельникам здесь невероятный кайф, - рассказывает Анна, - не видя толп посетителей, животные выходят из своих убежищ”.

Но есть места, в которые вы не попадете даже в рабочий для зоопарка день. Здесь, во-первых, стоит сказать о зоопитомнике, находящемся в восьмидесяти километрах от Москвы. Место создано для размножения редких видов. По словам Анны, звери обитают там в больших вольерах и практически свободно перемещаются по территории. Кстати, ходят слухи о “дырках в заборе” зоопитомника. Более того, успокаивают слова Анны: “Мы думаем о том, чтобы в будущем открыть часть территории для посетителей”.

А вот в кормокухню можно сходить на экскурсию уже сейчас: в этом месте готовят и расфасовывают пищу для зоопарковских питомцев. Кстати, иногда, когда в зоосаде нет посетителей, животных подкармливают “живыми угощениями”. Правда, птицы-падальщики не оценивают такой заботы: “Я видела, как крыса шла по вольеру с грифами, а птицы умирали от ужаса”, - смеется Анна.

Камень и планы на будущее

Прогулка по зоопарку оставляет неоднозначное впечатление: счастливые дети, их крики и любимые звери сменяются псевдоживотными – людьми, в плюшевых костюмах, навязчиво предлагающими сфотографироваться далеко не за бюджетную сумму. Интересуюсь у Анны: “К сожалению, у нас есть арендаторы, которые не очень нам симпатичны. И избавиться от них мы пока не можем из-за контракта”.

И действительно, неважные, на первый взгляд, мелочи портят впечатление о любимом месте детей, взрослых и пенсионеров. Вы, наверное, не раз замечали, что практически вся зоопарковская архитектура ограничивается массивными каменными глыбами, но это не нравится ни нам (посетителям), ни администрации. “Сейчас зоопарк одет в камень, - делится Анна, - мы хотим вернуть ощущение того, что это природный парк”.

У зоопарка много светлых планов на будущее. Хорошо бы решить проблему с посетителями – увеличить площадь зоосада, чтобы уменьшить очереди в кассы и толпы у вольеров. Анна соглашается со мной и рассказывает, что лучшее решение для Московского зоопарка – реконструкция. “Но, конечно, зоопарк полностью закрывать не будем”, - улыбается Анна.

Кроме того, в планах на будущее – сделать больше лавок и мусорок, расширить узкий мост, ведущий на новую территорию, и создать павильоны, где дети смогут заниматься отдельно от родителей. “Очень хотим сделать рекреационную зону, мечтаем о своем ресторане, но это случится нескоро”, - рассказывает моя собеседница.

Первые перемены начнутся в честь юбилея: у зоопарка уже появился фирменный стиль, в скором времени обновят часть вольеров. Кстати, изменится не только внешний облик: в честь празднования зоопарк проведет много фотовыставок, и не только на собственной территории.

Экскурсий может стать больше, а проводить их в этом году, вероятно, будут не только сотрудники – кто именно, пока что секрет. “Хотим, чтобы зоопарк стал центром притяжения. Сейчас, конечно, это тоже центр притяжения, но люди предоставлены сами себе, мы хотим, чтобы посетители могли больше узнать о месте”, - делится Анна.

“Хотим показать людям, как здорово иметь зоопарк в центре города. Здесь можно получить такое количество эмоций, которое вы вряд ли где-то еще получите за такое быстрое время”, - заканчивает разговор Анна Качуровская. Я иду к выходу и смотрю на зоопарк уже другими глазами – вот пруд из романа Толстого, вот тяжелые каменные стены, и люди, которые соревнуются с обезьянами в количестве и качестве гримас.

Екатерина Кадушкина