Театр Табакова переедет в новое здание в 2013 году

Олег Табаков. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский театр Табакова откроет сезон в старом здании. Строительство нового здания театра будет завершено 31 декабря 2012 года, отделка здания завершится в 2013 году.

"Мэром Москвы Сергеем Собяниным определены сроки завершения строительства. Это 31 декабря 2012 года. Но, кроме стен и крыши, которые будут возведены к концу года, должна быть еще и "начинка", чтобы театр мог начать свою полноценную художественную деятельность. А это, возможно, будет только в 2013 году, хотя очень хотелось, чтобы первый дипломный спектакль выпускники школы сыграли уже в новом здании", – передает РИА Новости слова худрука театра Олега Табакова.

Табаков рассказал о планах театра. Первой премьерой нового сезона станет спектакль Михаила Станкевича по рассказу А.П. Чехова "Жена". Александр Марин поставит пьесу Александра Володина "Старшая сестра". Молодой режиссер Александр Коручеков будет ставить пьесу Брехта "Страх и отчаяние в Третьей Империи", а Александр Хухлин – спектакль "Урок женам".

Кроме того, театр планирует сотрудничать с известным болгарским театральным и кинорежиссером Явором Гырдевым.

Театр Табакова в этом сезоне поедет на гастроли в Тбилиси, Краснодар, Саратов, Самару, Екатеринбург и на Украину.