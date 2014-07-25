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25 июля 2014, 17:37

Лучшим пожарным Москвы стал Александр Лемешкин из ЮАО

Московские мастера пожарные конкурс

Фото: m24.ru

25 июля в рамках конкурса "Московские мастера" выбрали лучшего пожарного МЧС, им стал Александр Лемешкин, который работает в части на юге города, передает Агентство "Москва".

"Совсем не ожидал занять первое место, но собирался получить третье. Самым сложным испытанием оказался подъем на четвертый этаж по штурмовой лестнице", - рассказал Александр Лемешкин.

Самому лучшему брандмейстеру Москвы 38 лет, в пожарной охране мужчина работает 1 год, а к соревнованиям он готовился в течение месяца. Победитель конкурса "Лучший пожарный" получит 100 тысяч руб. и сможет представить столицу на всероссийском конкурсе пожарных.

25 июля прошел финал конкурса на звание лучшего пожарного Москвы

Отметим, что соревнования прошли в рамках конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" на базе учебного центра Федеральной противопожарной службы. В финальном этапе соревновались 13 пожарных из разных округов столицы. Судьи оценивали практические, теоретические навыки сотрудников МЧС и их физическую подготовку.

Заместитель начальника московского главка МЧС Александр Гаврилов поздравил участников конкурса и отметил, что зафиксированные нормативы станут примером для других 6,5 тысяч служащих пожарной охраны столицы.

В этом году в конкурсе "Московские мастера" принимают участие представители 16 профессий, в том числе люди с ограниченными возможностями.

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Так, в конкурсе среди прочих участвуют парикмахеры, мастера-строители, сварщики, ювелиры, повара, монтажники, столяры и маляры. В состав жюри входят представители отраслевых департаментов, предприятий-заказчиков и ведущие специалисты организаций.

Финалисты получают награды в трех номинациях: "За профессионализм", "За хорошие теоретические знания" и "За рациональные приемы и методы работы". Церемония награждения пройдет накануне празднования Дня города.

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