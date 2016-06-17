На станции Маленковская частично закроют подземный переход

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Подземный пешеходный переход на станции Маленковская Московской железной дороги будет частично закрыт с 20 июня из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба РЖД.

Переход на станции частично закроют со стороны парка "Сокольники". Попасть на платформы можно будет со стороны Рижского проезда.

На Ярославском направлении железной дороги проводят реконструкцию инфраструктуры. Сейчас специалисты демонтируют береговую пассажирскую платформу со стороны парка "Сокольники".

После этого начнут работы по укладке дополнительного пятого главного пути, строительству новой пассажирской платформы и удлинению подземного пешеходного тоннеля. Эти меры повысят пропускную способность и позволят увеличить количество курсирующих электричек.

По плану ремонтно-путевые работы на станции Маленковская завершат в сентябре 2016 года.

Также из-за реконструкции на Ярославском направлении до 30 июня закрыт остановочный пункт Яуза. На время ремонта все электрички проезжают мимо этой платформы.

В ходе строительных работ заменят все несущие конструкции, от которых зависит безопасность пассажиров: это фундаменты и плиты перекрытия платформ, а также асфальтобетонное покрытие. Для слабовидящих групп населения нанесут полосы безопасности из тактильной плитки. Также установят светодиодное освещение нового поколения и заменят урны и лавочки.