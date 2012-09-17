В Раменском районе откроется депо добровольных пожарных дружин

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 18 сентября, в сельском поселении Константиново Раменского района начнет работу первое депо для добровольных пожарных дружин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Торжественное открытие депо завершится осмотром помещений, техники и инвентаря, которые находятся в распоряжении дружинников.

Всего в Подмосковье планируют запустить 40 аналогичных депо. Они будут работать в тех районах, куда пожарные бригады не успевают прибыть в установленные 20 минут.

Добавим, что несколькими днями ранее в Центральном округе Москвы открыли Клуб добровольных пожарных. Здесь каждый доброволец сможет пройти подготовку для проведения аварийно-спасательных работ. Обучением студентов займутся опытные пожарные. После окончания занятий добровольцы приступят к обеспечению пожарной безопасности на массовых культурных и спортивных мероприятиях, а также начнут патрулировать территорию округа.