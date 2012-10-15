Единороссы лидируют на выборах в Московской области

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители "Единой России" лидируют на выборах местных органов власти в Московской области. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Мособлизбирком.

На выборах главы Мытищинского района после обработки 100 процентов протоколов 79,70 процента голосов получил Виктор Азаров. В Воскресенске на выборах главы города после обработки 96 процентов протоколов 32,41 процента у Александра Квардакова. На выборах главы Электрогорска после обработки 29 процентов протоколов лидирует Игорь Красавин с 55,79 процента голосов. В Пушкино, где также выбирали мэра, после обработки 90 процентов протоколов 35,5 процента получил самовыдвиженец Сергей Гулин.

Самое пристальное внимание в Подмосковье было приковано к выборам мэра Химок, передает РИА Новости. По мнению политологов, интерес к этим выборам обусловлен тем, что Химки стали широко известны на федеральном уровне из-за истории с борьбой оппозиции за Химкинский лес.

За пост главы Химок боролись 13 кандидатов, а в тройке лидеров оказались поддерживаемый "Единой Россией" врио главы города Олег Шахов и оппозиционеры Олег Митволь и Евгения Чирикова. По результатам подсчетов 30 процентов бюллетеней Шахов лидирует с 47 процентами голосов. За Чирикову проголосовали 20 процентов, за Митволя - 15 процентов.

Как отметили в Мособлизбиркоме, на выборах депутатов местных органов власти лидируют представители "Единой России".

В Московской области в воскресенье прошли выборы глав и депутатов 17 муниципальных образований, с 8.00 и до 20.00 в регионе работали 452 избирательных участка. Явка избирателей по состоянию на 18.00 составила 19 процентов.