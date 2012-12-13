Плохая погода может стать причиной ЧС в Подмосковье

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В четверг, 13 декабря, в Московской области обещают снег, гололед и сильный ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду.

По данным столичного Гидрометеобюро, днем температура воздуха будет колебаться в районе отметки минус 5-10 градусов. Ночью – от минус 7 до минус 12 градусов. На тротуарах и обочинах дорог появится наледь. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В связи с ухудшившимися погодными условиями спасатели просят москвичей быть особенно осторожными. В регионе возможны временные нарушения функционирования коммунальных систем и увеличение количества дорожных аварий.

Особую опасность будут представлять трассы М-1 "Беларусь" в Одинцовском районе, М-2 "Крым" в Подольском районе, М-4 "Дон" в Ступинском и Каширском районах, М-5 "Урал" в Раменском, Коломенском, Луховицком районах, М-7 "Волга" в Ногинском и Павлово-Посадском районах, М-9 "Балтия" в Истринском районе, а также М-10 "Россия" в Солнечногорском и Клинском районах.