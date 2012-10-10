Форма поиска по сайту

10 октября 2012, 16:33

В Московской области появился телефон доверия "Ребенок в опасности"

Фото: vesti.ru

Главное следственное управление СК РФ по Московской области организовало работу телефонной линии "Ребенок в опасности".

Как сообщается на сайте ведомства, телефон доверия был введен для немедленного реагирования на обращения граждан по защите прав несовершеннолетних.

Телефонная линия работает круглосуточно. Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством.

Номер телефона доверия - 8 (495) 660-78-46. На него могут позвонить все, кто обладает информацией, что ребенок может стать или стал жертвой противоправного действия.

