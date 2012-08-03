Клиника традиционной китайской медицины может открыться в МО

Сергей Шойгу. Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Московской области заинтересованы в создании клиники традиционной китайской медицины в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Подмосковья Сергея Шойгу.

Накануне, 2 июля Сергей Шойгу встретился с делегацией из Китая. На встрече он обсудил возможность подписания меморандума о сотрудничестве между регионом и китайской госкомпанией традиционной медицины Tong Rentang TRT.

"Мы заинтересованы в создании совместных учреждений по лечению больных. Нам бы хотелось, чтобы здесь была создана хорошая клиника традиционной китайской медицины с привлечением специалистов из Китая. И мы уже в этом году готовы предложить различные варианты по размещению клиники. У нас сегодня есть ряд хороших мест, это пансионаты, санатории, где могла бы разместиться клиника", - отметил губернатор Подмосковья.

Он добавил, что китайская традиционная медицина имеет высокую репутацию, и ее развитие в Московской области поможет повысить уровень обслуживания населения в медицинской сфере. При этом Сергей Шойгу подчеркнул, что все услуги и лекарства в подмосковной клинике должны быть сертифицированы и лицензированы в России.

Китайская госкомпания Tong Rentang TRT была создана 332 года назад и до 1911 года являлась лечебницей китайских императоров. Эта фирма является самым известным брендом в Китае среди компаний традиционной китайской медицины.

По словам главы Подмосковья, последние три года китайский бизнес входит в пятерку крупнейших партнеров области. Товарооборот Китая с регионом составляет около 4 миллиардов долларов.