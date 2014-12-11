Власти упростят механизм получения градостроительного плана земельного участка

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Столичные власти одобрили проект постановления, оптимизирующий механизм получения градостроительного плана земельного участка, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Как отмечают в ведомстве, изменения необходимы из-за отсутствия в Москве утвержденных правил землепользования и застройки и разработанных проектов планировок на всю территорию. Из-за этого заявитель после подачи заявления на градостроительный план земельного участка не может получить его в установленный 30-дневный срок.

Сейчас для того, чтобы получить ГПЗУ, необходимо собрать имеющуюся градостроительную документацию, распорядительные документы мэрии, предпроектные проработки для Москомархитектуры и Москомстройинвеста и возможные технико-экономические показатели планируемого объекта.

Подготовленный проект плана направляется на рассмотрение рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии или на саму ГЗК. И только после их одобрения заявитель может получить градостроительный план.

Теперь же часть полномочий по рассмотрению и выдаче плана передадут Москомархитектуре и рабочей группе ГЗК. Кроме того, не потребуется выносить на рассмотрение проектов градпланов на земельные участки, расположенные в особых экономических зонах.

Кроме того, Москомархитектура, в случае если речь идет о дачных объединениях или подсобных хозяйствах, сможет рассматривать заявки на получение ГПЗУ от собственников земельных участков, расположенных в ТиНАО, за исключением территорий Троицка и Щербинки.

Кроме того, вопрос о пересмотре или отмене ранее выданных планов на объекты площадью до пяти тысяч квадратных метров будет относиться к полномочиям рабочей группы ГЗК при строительстве объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы, а также, если речь идет о дачных объединениях или подсобных хозяйствах. Самостоятельно принимать решения решение о выдаче ГПЗУ рабочая группа сможет и в случае если вопрос выдачи ГПЗУ уже рассматривался ранее.

В в то же время ГЗК будет заниматься вопросами денежных компенсаций правообладателям за освобождение участков и снос зданий и о предоставлении земельных участков на присоединенной территории для размещения объектов федерального значения.