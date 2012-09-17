Расходы на развитие спорта в столице в 2013 году увеличат

Фото: ИТАР-ТАСС

17 сентября в Московской городской Думе состоялось заседание комиссии по физической культуре и спорту, на котором обсуждался проект закона "О бюджете Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".

В 2013 году объем бюджетных средств, направленных Москомспорту, составит 1 млрд 364 млн рублей. Общий объем его финансирования по сравнению с текущим годом будет увеличен на 11 процентов, сообщает сайт Мосгордумы.

Выделены немалые средства на финансирование государственной программы "Спорт Москвы". Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2013 году составит 43 млрд 558,3 млн рублей, из которых расходы на инвестиционную часть - 14 млрд 885,3 млн рублей.

Отдельно выделят средства на проведение крупных спортивных соревнований - Кубка мира по регби-7 и Чемпионата мира по легкой атлетике. На организацию состязаний выделено 2 млрд 200 млн рублей.

Москомспорту предстоит обеспечить подготовку спортивного резерва и сборных команд госучреждениями. На содержание 104 учреждений, в которых будет заниматься около 154 тысяч человек, выделено 16,1 млрд рублей.