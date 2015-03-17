Около метро "Некрасовка" появится крупный общественный центр

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Рядом со станцией "Некрасовка" Кожуховской линии метро построят общественный центр. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, передает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Сегодня в районе Некрасовка ведется активное строительство жилья, но ощущается нехватка общественных объектов. Именно поэтому здесь появится такой центр", - сказал Хуснуллин.

Заммэра добавил, что в здании расположатся торговые и развлекательные зоны, кафе и рестораны, а также кинотеатр.

Ранее M24.ru сообщало, что полигон твердых бытовых отходов в Некрасовке планируют превратить в парк развлечений. Предполагается, что к маю уже завершится подготовительный этап. После этого застройщик приступит к рекультивации земель, а полностью парк будет построен в 2017 году.

Напомним, к 2017 году в районе планируют открыть станцию метро "Некрасовка". Благодаря этому добираться до других районов Москвы станет проще и быстрее. Новая станция станет конечной строящейся Кожуховской линии метро.

При этом строительство новой ветки планируется завершить в 2018 году. Первый участок Кожуховской линии введут в 2016 году. Протяженность этой ветки метро составит около 12 километров.