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Наземный транспорт

31 марта 2016, 22:00

Троллейбусную сеть на улице Академика Королева планируют модернизировать

Мосгортранс наземный транспорт модернизация троллейбусы Евгений Михайлов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

ГУП "Мосгортранс" планирует модернизировать троллейбусную контактную сеть в скоростную на улице Академика Королева. Об этом журналистам рассказал генеральный директор предприятия Евгений Михайлов, передает Агентство "Москва".

"Питерская компания "Ивис" делает элементы контактной сети, которые можно использовать, в том числе, в Москве. Мы сейчас делаем с ней пилот – это участок контактной сети, который будет реконструирован с применением их оборудования - это примерно 65-70 миллионов рублей", – рассказал Михайлов.

По его словам, мэр Москвы также выделил 1,7 миллиарда рублей на проведение работ по реконструкции троллейбусной контактной сети на 12 участках. Эту программу планируется закончить в этом или в следующем году.

Ранее m24.ru сообщало, что Мосгортранс примет участие в создании новой модели электробуса. Для этого компания планирует в текущем году закупить два автобусных кузова. При помощи производителей BYD и Microvast, создающих технологичные батареи, Мосгортранс намерен сделать электробус.

Гендиректор Мосгортранса пояснил, что кузов нового электробуса должен быть российский. По его словам, в настоящее время электробус стоит порядка 600-700 тысяч евро без НДС. "Цены в рублях нет. Мы действительно ждем электробусов. Это то, чем занимаются сейчас все автобусные производители в мире", – отметил он.

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