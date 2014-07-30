Власти хотят ввести единый тариф в городских и частных автобусах

Фото: M24.ru

Власти Москвы планируют принять единый тариф на проезд в общественном наземном транспорте, сообщил Агентству "Москва" заммэра, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Мы стремимся к тому, чтобы в городе были более-менее единые тарифы на наземный транспорт, чтобы пассажир не стоял с билетом, выбирая автобус Мосгортранса или частного перевозчика, а шел в любой автобус, который приходит на остановку", - сказал он.

Сейчас, по сообщению "Мосгортранса", поездка в городском наземном общественном транспорте обходится москвичам на 40 процентов дешевле, чем на маршрутке.



"Мосгорсправка": Новые цены на проезд в общественном транспорте

По словам заммэра, также необходимо ввести единый стандарт обслуживания пассажиров.

Ликсутов отметил, что пока рано называть сроки введения единых тарифов, прежде необходимо обсудить планы правительства Москвы и возможности компаний-перевозчиков. При этом контракты с перевозчиками должны заключаться на 5-7 лет.

По его словам, это даст возможность московским предприятиям четко планировать свои инвестиции в новый подвижной состав, автобусы и такси.



Стоит отметить, что в прошлом году "Мосгортранс" заключил на пять лет контракт с частным перевозчиком на обслуживание автобусного маршрута № 22.

Напомним, ранее Ликсутов предложил ввести единые тарифы для такси на поездки к аэропортам и из них.

В будущем власти собираются полностью передать право пассажироперевозок частным компаниям. Частников будут привлекать на уже существующие маршруты, и разыгрывать конкурсы на новые - на присоединенных территориях. Планировалось, что к 2015 году в перевозках будет задействовано около 3 тысяч частных автобусов. Столичным наземным транспортом ежедневно пользуются около 6 миллионов пассажиров.