Власти хотят ввести единый тариф в городских и частных автобусах

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Власти Москвы планируют принять единый тариф на проезд в общественном наземном транспорте, сообщил Агентству "Москва" заммэра, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
"Мы стремимся к тому, чтобы в городе были более-менее единые тарифы на наземный транспорт, чтобы пассажир не стоял с билетом, выбирая автобус Мосгортранса или частного перевозчика, а шел в любой автобус, который приходит на остановку", - сказал он.
Сейчас, по сообщению "Мосгортранса", поездка в городском наземном общественном транспорте обходится москвичам на 40 процентов дешевле, чем на маршрутке.
По словам заммэра, также необходимо ввести единый стандарт обслуживания пассажиров.
Ликсутов отметил, что пока рано называть сроки введения единых тарифов, прежде необходимо обсудить планы правительства Москвы и возможности компаний-перевозчиков. При этом контракты с перевозчиками должны заключаться на 5-7 лет.
По его словам, это даст возможность московским предприятиям четко планировать свои инвестиции в новый подвижной состав, автобусы и такси.
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Стоит отметить, что в прошлом году "Мосгортранс" заключил на пять лет контракт с частным перевозчиком на обслуживание автобусного маршрута № 22.
Напомним, ранее Ликсутов предложил ввести единые тарифы для такси на поездки к аэропортам и из них.
В будущем власти собираются полностью передать право пассажироперевозок частным компаниям. Частников будут привлекать на уже существующие маршруты, и разыгрывать конкурсы на новые - на присоединенных территориях. Планировалось, что к 2015 году в перевозках будет задействовано около 3 тысяч частных автобусов. Столичным наземным транспортом ежедневно пользуются около 6 миллионов пассажиров.