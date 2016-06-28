Москвичи положительно оценили новое расписание трамваев в СЗАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Жители столицы оценили новое расписание трамваев на севере и северо-западе города. Согласно данным опроса, проведенного на портале "Активный гражданин", 96 процентов респондентов оценили нововведение положительно, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Как отметил гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов, тактовое расписание привлекает на общественный транспорт больше пассажиров ‒ их количество возрастает примерно на 10 процентов.

"График движения легко запомнить, и пользователь всегда знает, через какой промежуток времени на остановке появится транспорт нужного маршрута. Мы продолжим распространять такой способ работы наземного транспорта и в других районах города", ‒ добавил Михайлов.

В ближайшие три года трамваи перейдут на тактовое расписание

Девять трамвайных маршрутов на северо-западе столицы перешли на тактовое расписание с 6 мая.

Распорядок разработан с учетом графиков движения разных маршрутов на одном участке. Благодаря изменениям, трамваи следуют с едиными интервалами движения, прибывая на остановки в одни и те же минуты каждого часа. Из практики ушли увеличенные интервалы, а также случаи, когда несколько транспортных средств прибывают на остановку одновременно.

По словам главы дептранса Максима Ликсутова, в перспективе нововведение планируется распространить не только на трамваи, но и на автобусные и троллейбусные маршруты.

Новое расписание ввели на маршрутах:



№ 6 "Братцево ‒ метро "Сокол" (интервал движения 4 минуты);

№ 27 "метро "Дмитровская" ‒ метро "Войковская" (интервал движения 4 минуты);

№ 10 "Таллинская улица ‒ метро "Щукинская" (интервал – 8 минут);

№ 15 "Таллинская улица ‒ метро "Сокол" (интервал – 8 минут);

№ 21 "Таллинская улица ‒ метро "Щукинская" (интервал – 8 минут);

№ 23 "Михалково ‒ метро "Сокол" (интервал – 8 минут);

№ 28 "Проспект Маршала Жукова ‒ метро "Сокол" (интервал – 8 минут);

№ 30 "Таллинская улица ‒ Михалково" (интервал – 8 минут);

№ 31 "Проспект Маршала Жукова ‒ метро "Войковская" (интервал – 8 минут);

Укороченный маршрут № 28к отменяется, для проезда пассажиры смогут пользоваться маршрутами №№ 28 и 31.

Кроме того, с 6 мая на этих маршрутах ввели бестурникетную систему проезда. При посадке пассажиры могут заходить во все двери. Оплачивать проезд нужно через валидаторы, расположенные около каждой двери.