28 июня 2016, 13:34

Транспорт

Москвичи положительно оценили новое расписание трамваев в СЗАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Жители столицы оценили новое расписание трамваев на севере и северо-западе города. Согласно данным опроса, проведенного на портале "Активный гражданин", 96 процентов респондентов оценили нововведение положительно, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Как отметил гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов, тактовое расписание привлекает на общественный транспорт больше пассажиров ‒ их количество возрастает примерно на 10 процентов.

"График движения легко запомнить, и пользователь всегда знает, через какой промежуток времени на остановке появится транспорт нужного маршрута. Мы продолжим распространять такой способ работы наземного транспорта и в других районах города", ‒ добавил Михайлов.

В ближайшие три года трамваи перейдут на тактовое расписание

Девять трамвайных маршрутов на северо-западе столицы перешли на тактовое расписание с 6 мая.

Распорядок разработан с учетом графиков движения разных маршрутов на одном участке. Благодаря изменениям, трамваи следуют с едиными интервалами движения, прибывая на остановки в одни и те же минуты каждого часа. Из практики ушли увеличенные интервалы, а также случаи, когда несколько транспортных средств прибывают на остановку одновременно.

По словам главы дептранса Максима Ликсутова, в перспективе нововведение планируется распространить не только на трамваи, но и на автобусные и троллейбусные маршруты.

Новое расписание ввели на маршрутах:

  • № 6 "Братцево ‒ метро "Сокол" (интервал движения 4 минуты);
  • № 27 "метро "Дмитровская" ‒ метро "Войковская" (интервал движения 4 минуты);
  • № 10 "Таллинская улица ‒ метро "Щукинская" (интервал – 8 минут);
  • № 15 "Таллинская улица ‒ метро "Сокол" (интервал – 8 минут);
  • № 21 "Таллинская улица ‒ метро "Щукинская" (интервал – 8 минут);
  • № 23 "Михалково ‒ метро "Сокол" (интервал – 8 минут);
  • № 28 "Проспект Маршала Жукова ‒ метро "Сокол" (интервал – 8 минут);
  • № 30 "Таллинская улица ‒ Михалково" (интервал – 8 минут);
  • № 31 "Проспект Маршала Жукова ‒ метро "Войковская" (интервал – 8 минут);
  • Укороченный маршрут № 28к отменяется, для проезда пассажиры смогут пользоваться маршрутами №№ 28 и 31.

Кроме того, с 6 мая на этих маршрутах ввели бестурникетную систему проезда. При посадке пассажиры могут заходить во все двери. Оплачивать проезд нужно через валидаторы, расположенные около каждой двери.

Мосгортранс наземный транспорт трамваи Евгений Михайлов

