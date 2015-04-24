В столице появится новый автобусный маршрут до станции "Люблино"

Фото: ТАСС/Александр Авилов

На юго-востоке столицы появится новый автобусный маршрут С4. Автобус будет курсировать от улицы Головачева до станции "Люблино" с 25 апреля, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Новый маршрут позволит удобнее добираться до центра госуслуг на Люблинской улице. Маршрут проходит от конечной остановки "Улица Головачева" по улицам Головачева, Ставропольской, Марьинский Парк и Краснодарская. Далее автобус идет через метро "Люблино" по Люблинской улице до ж/д станции "Люблино".

В обратном направлении он проходит по улицам Люблинская, Шкулева, Краснодонская, метро "Люблино", улицам Краснодарская, Марьинский Парк, Ставропольская и Головачева. Режим работы маршрута – с 6.45 до 21.30 в обоих направлениях.

Ранее на юге Москвы запустили новый маршрут автобуса № 899. Он следует по маршруту "Метро "Алма-Атинская" – Южные ворота". Автобус работает ежедневно с 6 до 23 часов и ходит с 15-минутными интервалами.

Благодаря новому автобусному маршруту можно будет быстрее добраться от метро к автовокзалу "Южные ворота", который расположен на 19-м километре МКАД. Помимо этого, там находится и одноименный торговый комплекс.

Напомним, с начала года в городе появились 10 новых маршрутов городского транспорта, три из них ‒ ночные. Стартовали они с Лубянской площади в ночь на 28 марта. Н4 проследовал до Новокосино, Н5 – до Каширского шоссе, дом 148, Н6 – до Осташковской улицы. После запуска маршрутов почти четверть жилых зон Москвы была охвачена ночным общественным транспортом.

При этом автобусы маршрутов Н1 (Озерная улица – Шереметьево), Н2 (Беловежская улица – Лубянская площадь) и Н3 (Уссурийская улица – Лубянская площадь) будут ходить ежедневно, а не только по выходным.