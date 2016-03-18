На востоке Москвы с 19 марта изменятся маршруты нескольких автобусов

Фото: ТАСС/Александра Краснова

С субботы, 19 марта, на востоке столицы меняются несколько автобусных маршрутов. Как сообщает пресс-служба Мосгортранса, это связано с перекрытием движения транспорта по улице Дмитриевского и Наташи Качуевской.

Автобус № 14 от остановки "Святоозерская улица" до остановки "Станция Реутово" будет следовать по улице Дмитриевского и Татьяны Макаровой (вместо улицы Наташи Качуевской).

Автобусы №№ 613, 872, 808, 855, 706шк будут проезжать по Косинскому шоссе (вместо улицы Дмитриевского). Автобусы № 744, 773, 787, 821 проследуют по улицы Салтыковская (вместо улицы Наташи Качуевской) с остановкой на улице Салтыковская.

Сроки возвращения к привычной схеме движения автобусов на указанных маршрутах пока неизвестны.

Напомним, 19 марта также ограничат движение транспорта на центральных улицах города. Это связано с проведением велозаезда в рамках акции "Час Земли". Проезд будет закрыт с 20:40 до 21:30. С полным списком улиц, на которых будет перекрыто движение можно ознакомиться здесь.