Маршрут автобуса № 622 изменится с 21 января

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Автобус № 622 с 21 января начнет следовать от конечной остановки Пищекомбинат до станции метро "Славянский бульвар", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

От остановки Пищекомбинат до остановки Аминьево автобусы будут ходить действующей трассой по улицам Рябиновая и Верейская, далее в обоих направлениях по Аминьевскому шоссе и Кутузовскому проспекту до станции метро "Славянский бульвар" с разворотом на улице Минская и со всеми попутными остановками.

Движение автобусов № 622 до станции Очаково отменяется.

Первый автобус будет отправляться от станции метро "Славянский бульвар" в 6:00. Последний – от остановки "Пищекомбинат" – в 22:00. Интервал движения в часы пик по рабочим дням составит шесть–семь минут.

С 20 января на улице Новаторов заработает новая остановка для автобуса № 111. Остановку "Улица Панферова, 4" разместят возле дома № 4 при следовании к улице Новаторов.