Количество пассажиров трамваев и автобусов увеличилось на 10-15%

"Интервью": Евгений Михайлов рассказал о параде троллейбусов

В этом году количество пассажиров наземного общественного транспорта столицы увеличилось на 10-15%. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" заявил гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

По его словам, это связано с введением новой единой билетной системы, а также с созданием выделенных полос.

Так, скорость движения общественного транспорта в Москве выросла на 20-40% после введения "выделенок".



"Эти 10-15% - люди, которые в основном раньше пользовалис личным транспортом", - заявил Михайлов.

Он также отметил, что Москва подготовила большую программу по развитию трамваев. В планах у городских властей - увеличить количество пассажиров этого вида транспорта до 2 миллионов в день. Сейчас трамваями пользуются порядка 850 тысяч человек в день.

Кроме того, планируется увеличить число дорожных знаков, а также камер, которые фиксируют нарушения, к примеру, выезд автомобилей на трамвайную полосу.

Отметим, сейчас в Москве действуют 18 выделенных полос. Первая выделенная полоса появилась в столице в 2009 году на Волоколамском шоссе. До конца следующего года протяженность полос для общественного транспорта увеличится еще на 84 километра. В основном введение "выделенок" запланировано на юге и юго-востоке города.