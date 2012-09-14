В подмосковном Реутове меняется график движения автобусов

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Реутове в связи с празднованием Дня города 15 сентября вводятся изменения в маршруты автобусов №№15 и 17.

"Только 15 сентября 2012 года с 7 часов до окончания мероприятия, в связи с проведением Дня города в Реутове, автобусы №№ 15, 17 будут следовать по улице Дзержинского, Комсомольской улице, улице Строителей, далее своей трассой", – сообщает пресс-служба Мосгортранса.

При этом остановки "Реутовский Горсовет" и "Площадь Академика Челомея" будут перенесены на улицу Строителей, а остановка "Улица Ленина" – на Комсомольскую улицу.