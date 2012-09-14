Меняется график работы трамваев в Центральном округе

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгортранс внес изменения в график работы трамваев в Центральном округе. Корректировка производится в связи с ремонтом трамвайных путей в Басманном районе.

В связи с ремонтом трамвайных путей с 14 по 22 сентября первый трамвай маршрута № 24 будет отправляться от станции метро "Курская" через улицу Радио: по будням в 5.44, по выходным в 5. 56.

Трамвай по маршруту № 45 будет отправляться от станции метро "Курская" по будням в 5.42, по выходным – в 5.47.

Последний трамвай по маршруту № 24 будет отправляться от станции метро "Курская" через улицу Радио по всем дням недели в 23.11.

Последующие рейсы по маршруту № 24 выполняются до Новогиреево через Волочаевскую улицу, сообщает пресс-служба Мосгортранса.