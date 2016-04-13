Автовокзал "Южные Ворота" обслужил почти 200 тысяч человек за год

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

За первый год работы международный автовокзал "Южные Ворота" обслужил почти 200 тысяч человек. Об этом m24.ru сообщил директор службы эксплуатации и развития автовокзалов ГУП "Мосгортранс" Евгений Жигунов.

"Мы проводили встречи с компаниями-перевозчиками, знакомя их с самым современным автовокзалом столицы, рассказывали о нем пассажирам в рекламно-информационных материалах. Результатом работы стало заметное сокращение количества нелегальных рейсов южного направления, которые ранее шли из центра столицы", – пояснил Жигунов.

Напомним, автовокзал "Южные ворота" открылся в апреле прошлого года на территории одноименного торгового комплекса на 19-м километре МКАД между федеральными трассами М4 "Дон" и М5 "Урал". Автовокзал работает круглосуточно и рассчитан на прибытие более 200 рейсов в день (до 4 тысяч пассажиров в сутки или около полутора миллионов пассажиров в год).

Площадь вокзала составляет 1,7 тысячи квадратных метров. На территории сооружения размещены кафе, вендинговые автоматы, банкоматы, работает Wi-Fi. При строительстве вокзала учитывалось удобство для маломобильных групп граждан – на территории станции отсутствуют лестницы и ступени, устроены широкие проходы и перроны, оборудованы специальные туалеты.

Билеты на автобус приобретаются в кассе при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира. При покупке билета на терминале вводятся паспортные данные, которые впоследствии сверяются при посадке в автобус. При этом "Южные ворота" входят в централизованную систему продажи билетов Москвы. Это означает, что билет можно купить на любом автовокзале города, даже если отправление происходит с другого вокзала.

От автовокзала ходят маршруты микроавтобусов до станций метро "Братиславская", "Домодедовская", "Красно-гвардейская", "Марьино", "Царицыно" и "Выхино", а также до торгового комплекса "Садовод" и обратно. Кроме того, работает автобусный маршрут № 899 "Южные ворота" – метро "Алма-Атинская".